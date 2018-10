Russische internationals twee maanden in cel

Dat melden Russische media. Het tweetal wordt beschuldigd van agressie tegenover een hoge functionaris van het Russisch ministerie van handel.

Over het gedrag van beide voetballers is veel ophef ontstaan nadat beelden van de mishandeling op sociale media te zien waren. Kokorin (Zenit Sint-Petersburg) en Mamajev (Krasnodar) moesten zich woensdag op last van de autoriteiten melden op het politiebureau, waar ze wegens ,,hooliganisme'' werden aangehouden en 48 uur zouden worden vastgehouden. Die periode is met een kleine twee maanden verlengd.

48-voudig international Kokorin en Mamajev, die vijftien interlands achter zijn naam heeft staan, sloegen maandag in een café in Moskou functionaris Denis Pak met een stoel op zijn gezicht. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van Pak. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice.

Beide spelers riskeren straffen tot 5 jaar.