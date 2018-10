TMG en KNSB verlengen samenwerking

Herman de Haan (directeur KNSB), Marc Vangeel (CEO TMG) en Jeroen Kraaij (manager commerciële zaken KNSB) heffen het glas (v.l.n.r. op de foto) op de nieuwe verbintenis.

„Schaatsen is een sport die in het DNA van de Nederlander zit. Als uitgeversconcern leveren wij graag een positieve bijdrage aan deze sport, die voor onze sportredactie één van de speerpunten is”, aldus Vangeel over de contractverlenging vanuit de Telegraaf Media Groep.

De Haan geeft het belang van het partnership vanuit de KNSB aan: „De Telegraaf blijkt al jarenlang een mediapartner die goed bij ons past. De grootste krant van Nederland en de meest Hollandse sport hebben samen een uitstekende match.”