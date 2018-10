Portugal kan prima zonder Ronaldo

Serie A-sensatie Krzysztof Piatek opende in de prille beginfase nog wel de score voor het thuisland, maar vervolgens was het de beurt aan de Portugezen.

Andre Silva zorgde in de 31e minuut voor de gelijkmaker. Op slag van rust deed Kamil Glik zijn landgenoten en zichzelf pijn met een eigen doelpunt. Bernardo Silva zorgde in de 52e minuut voor de derde treffer van Portugal.

Kamil Glik werkt de bal in eigen doel. Ⓒ Reuters

Jakub Blaszczykowski produceerde dertien minuten voor tijd de aansluitingstreffer voor de ploeg van Robert Lewandowski, maar verder kwam Polen niet.

Ronaldo, die verwikkeld is in een verkrachtingszaak, werd door bondscoach Fernando Santos buiten de selectie gehouden. Waarom dit precies gebeurde, is niet duidelijk.