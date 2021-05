Noa Lang reageert op ophef: ’Racisme is mij welbekend’

De 21-jarige aanvaller van Club Brugge kreeg veel kritiek. „Antisemitisme is onaanvaardbaar, ondraaglijk en heeft geen plaats in onze samenleving”, reageerde minister en oud-premier Sophie Wilmès. De leider van de Franstalige liberalen eist „uitleg en excuses” van Lang en wil dat zijn club en de Belgische voetbalbond hem bestraffen.

Vooroordelen

Excuses maakte Lang niet. De jeugdinternational, die zich komende week met Jong Oranje gaat voorbereiden op de knock-outfase van het EK, benadrukte wel dat hij niemand wilde beledigen. „Ik ben een kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Racisme en vooroordelen zijn me dus welbekend. Ik zong na het behalen van de titel in al mijn enthousiasme samen met de supporters, die ik voor het eerst zelf kon ontmoeten. Als ex-Ajacied ken ik als geen ander bijnamen van voetbalploegen, daar wou ik niemand mee beledigen. Voor mij is dit nu afgesloten en ik zal er ook niet meer op terugkomen.”

Club Brugge benadrukte eerder al dat het om „een geuzennaam” ging en dat er „geen enkele antisemitische ondertoon” in het gezang van Lang zat. De Pro League, de organisatie van de Belgische competitie, zei het voorval te betreuren. „Racisme en antisemitisme hebben geen plaats in onze samenleving. Gezangen die bevolkingsgroepen viseren, mogen niet langer als bagatelliserend weggezet worden.”

Onderzoek

De tuchtcommissie van de Belgische voetbalbond doet onderzoek, en ook de KNVB heeft al laten weten niet blij te zijn met de beelden van de zingende Lang. De Nederlandse voetbalbond wacht de uitkomst van het Belgische onderzoek af. Lang had met zestien doelpunten een belangrijk aandeel in de titel van Brugge.