Spanje legt Wales over de knie

Na een half uur leidde Spanje al met 3-0. Paco Alcácer opende de score, Sergio Ramos kopte vrijstaand de 2-0 binnen, waarna opnieuw Alcácer voor nummer drie zorgde. Marc Bartra scoorde nog na rust. In de slotminuten was Sam Vokes succesvol voor Wales.

Gareth Bale deed niet mee bij Wales. Bondscoach Ryan Giggs wilde geen risico nemen met de aanvaller van Real Madrid, die niet geheel fit is. Of Bale dinsdag in het kader van de Nations League tegen Ierland wel speelt is onzeker.

Spanje speelt begin volgende week in de Nations League tegen Engeland.