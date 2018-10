Van der Vaart: ’Het was slechts Andorra, maar mijn mooiste goal ooit’

1. Nederland- Andorra 4-0 (2005)

Van der Vaart: „Andorra-thuis, een kwalificatieduel voor het WK van 2006, was niet de moeilijkste pot. Het was slechts Andorra, maar ik stiftte de bal na een pass van Cocu in de verre hoek. Ik deed alles op gevoel en die goal stond voor alles wat ik als voetballer was. Mijn mooiste goal ooit in het Nederlands elftal.”

2. Nederland- Oostenrijk 3-1 (2003)

Op twee komt zijn treffer tegen Oostenrijk (2003, kwalificatiewedstrijd voor het EK in Portugal). „Dick Advocaat was de coach die mij in de basis liet debuteren. Een lange bal van Frank de Boer, Patrick Kluivert kopte hem geweldig terug, ik nam hem op de borst mee en knalde de bal in het dak van het doel.”

3. Nederland- Portugal 1-2 (2012)

„Mijn enige goal op een groot toernooi. Robben gaf de bal van opzij en ik schoot hem van buiten de zestien met een curve om de keeper in het net. Daarna scoorde Ronaldo nog twee keer en konden we met Oranje naar huis. Als ik kritisch op mijzelf moet zijn, zeg ik dat ik op grote toernooien te weinig heb gescoord.”