TeleVisie: Oranje bewijs van geslaagde integratie

Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

De schaduwkant van het voetbal kwam weer eens aan de oppervlakte. In Turkije wordt de onkreukbare Phillip Cocu bij Fenerbahçe vanaf dag één gesaboteerd door drie assistenten. In België is een grootscheeps justitieel onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontduiking en matchfixing aan de gang, dat leidde tot arrestaties van onder anderen Club Brugge-trainer Ivan Leko, Herman Van Holsbeeck (oud-manager Anderlecht) en twee beloftevolle arbiters. En in Amerika heeft de politie een onderzoek naar een verkrachtingszaak van Ronaldo heropend.