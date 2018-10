Kuyt heeft Van der Vaart verbaasd

Van der Vaart spreekt met respect en waardering over Kuyt. „Ik weet nog dat ik met de jeugd van Ajax tegen Quick Boys speelde. Dan zag ik hem lopen en dacht ik: die gaat in geen honderd jaar het betaald voetbal, laat staan het Nederlands elftal halen. Maar Dirk is een van de belangrijkste spelers geworden bij het Nederlands elftal. De waardering nam per seizoen toe. Vooral mentaal heeft hij iets, waar wij met z’n allen als voetballers een voorbeeld aan kunnen nemen.”

Van der Vaart zegt dat hij allang zijn tas zou hebben gepakt, als hij zo genegeerd was in de aanloop naar sommige toernooien als Kuyt. „Hij begon elk toernooi als vierde keus voor rechtsbuiten, maar hij eindigde in de basis als linksback. Hoe verzin je dat? Ik vind dat ongelooflijk. Hij heeft altijd kei- en keihard gewerkt. Daar heeft hij veel mee afgedwongen. Dat is knap.”