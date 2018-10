’In de WK-finale hadden we eeuwige roem kunnen vergaren’

Dirk Kuyt met Louis van Gaal. Ⓒ Reme Bouwman

NOORDWIJK - Het eerste van Quick Boys zou voor Dirk Kuyt het sportieve plafond zijn. Zo niet, dan FC Utrecht 2 of misschien toch ’Utreg 1’. Maar Kuyt is Kuyt. De onverschrokken Katwijker schopte het tot Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe en – wat hij in zijn tienertijd alleen zelf misschien verwachtte – tot 104 interlands, een (verloren) WK-finale én WK-brons. Morgen neemt de nooit verzakende international afscheid van zijn Oranje-fans, die hem voor altijd in hun hart sloten. TELESPORT blikt met hem terug op tien onvergetelijke jaren, waarin hij dwars door het plafond knalde.