Esmee Visser: ’Ik wilde weer even studente zijn’

Esmee Visser: ,,Als ik hier om me heen kijk, voel ik me echt bevoorrecht.’’ Ⓒ foto Timsimaging

INZELL - Het kwartiertje forensen tussen haar hotel in het Beierse bergdorp Ruhpolding en de schaatsbaan van Inzell vice versa is deze weken niets minder dan een klein, dagelijks terugkerend feestje. In de Duitse Alpen schijnt de zon zo uitbundig dat de thermometer zomerse waarden aantikt. Tegelijkertijd dienen de eerste herfsttinten zich aan. Het resultaat is een omgeving die zonder enige overdrijving adembenemend mag worden genoemd. Niet vreemd dus dat Esmee Visser in dit decor haar zegeningen telt. „Als ik hier om me heen kijk, voel ik me echt bevoorrecht.”