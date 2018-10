Southgate spreekt experiment tegen

„Van een experiment is geen sprake”, benadrukt de 48-jarige Brit, die begin deze maand tot en met het WK van 2022 in Qatar bijtekende.

„Ik heb spelers opgeroepen waarin we veel vertrouwen hebben. Sommige jongens zijn inderdaad nog niet gewend om op het hoogste niveau te spelen, maar wat we tot dusver op de training van hen hebben gezien, stelt ons gerust. Ze kunnen de top aan.”

Mason Mount is een van de nieuwelingen binnen het keurkorps van Gareth Southgate. Ⓒ Reuters

Southgate heeft in zijn keurkorps vier debutanten opgenomen: James Maddison (Leicester City), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Mason Mount (ex-Vitesse, nu door Chelsea verhuurd aan Derby County) en Nathaniel Chalobah (Watford). Southgate is zeker van plan om hen in de komende twee duels enige speeltijd te gunnen. ,,Er zit niemand in de selectie van wie wij denken dat hij nog niet klaar is voor een optreden in de nationale ploeg.''

Engeland is met een nederlaag tegen Spanje (1-2) begonnen aan de Nations League.