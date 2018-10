’Danjuma moet minuten krijgen bij Oranje’

Dat stelt chef voetbal Valentijn Driessen van Telesport in een vooruitblik op de Nations League-wedstrijd van zaterdag met Die Mannschaft.

Bondscoach Ronald Koeman. Ⓒ ANP

„Dan kan hij niet meer voor Nigeria uitkomen, want zijn moeder komt daar vandaan. Daar zou hij anders nog naartoe kunnen ’vluchten’.”

Oranje greep eerder mis bij Marokkaanse smaakmakers als Hakim Ziyech en Noussai Mazraoui en een herhaling van een dergelijk scenario dient ten koste van alles te worden voorkomen.

„Want Danjuma is een interessante speler, eentje om in de gaten te houden. Hij speelde vorig jaar nog bij NEC, in de Eerste Divisie, maar maakt een snelle ontwikkeling door en is bij zijn nieuwe club Club Brugge echt een openbaring. Als je ziet wat hij daar allemaal doet vanaf die linkerkant...”

