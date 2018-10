Dubbelslag Zverev in China

De 21-jarige tennisser verzekerde zich in China van een startbewijs voor het lucratieve eindtoernooi door de laatste vier te bereiken. De nummer vijf van de wereld versloeg de Brit Kyle Edmund in twee sets: 6-4 6-4. De partij was na 1 uur en 11 minuten voorbij.

Zverev speelt in de halve eindstrijd tegen de Serviër Novak Djokovic, die de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson de baas was: 7-6 (1) 6-3. Djokovic was eerder dit jaar in de finale van Wimbledon eveneens te sterk voor Anderson. Zverev speelde één keer eerder tegen Djokovic. De Duitser versloeg de Serviër vorig jaar in de finale van het graveltoernooi in Rome.

Djokovic won de Shanghai Masters al drie keer, in 2012, 2013 en 2015. Vorig jaar was hij er door blessureleed niet bij.

Zverev debuteerde vorig jaar op de ATP Finals. Hij is na Rafael Nadal, Djokovic, Juan Martin del Potro en Roger Federer de vijfde tennisser die zich heeft geplaatst voor de komende editie van het slottoernooi in Londen.