Dijkema: ’Dan gaan we er vol overheen’

De wanprestatie van Servië was niet alleen beledigend voor de toeschouwers, maar ook voor Nederland. De speelsters van bondscoach Jamie Morrison reageerden dan ook niet eens echt blij na de laatste klap. Het was duidelijk dat Servië niet geïnteresseerd was in de eerste plaats in de poule en dus de laatste twee wedstrijden met de handrem erop speelde. Daar worden volleybalfans niet vrolijk van.

„Als ze toch niet willen, gaan we er wel vol overheen”, zei Laura Dijkema na afloop in de Nippon Gaishi Hall van Nagoya. Het deed de spelverdeelster niet veel dat Nederland met het bereiken van de laatste zes de beste prestatie ooit (zevende in 1998) had overtroffen. „We zijn nog lang niet bij ons doel. We komen hier voor een medaille.”