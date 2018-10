Weerzien met ’luie Duitser’ voor Lodeweges

Uth verdiende bij SC Heerenveen een transfer naar Hoffenheim. Afgelopen stootte hij door richting Schalke 04.

Dwight Lodeweges en Mark Uth. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Hij had de naam een luie Duitser te zijn. Niet de typische hardwerkende, gedisciplineerde prof, zoals je die meestal hebt”, herinnert zijn toenmalige Heerenveen-trainer Dwight Lodeweges zich.

„Maar ik heb hem heel anders leren kennen. Vanaf de eerste dag heeft hij het waargemaakt met heel hard werken en na een aanloopfase ook met scoren”, aldus de huidige assistent-bondscoach van Oranje.

Mark Uth is nieuw bij ’Die Mannschaft’. Ⓒ AFP

Lodeweges zou het heel bijzonder vinden als zijn oud-speler tegen Oranje zijn debuut maakt. „Ik wil hem in ieder geval even de hand schudden. We hebben een jaar lang heel plezierig samengewerkt. We hadden toen nooit kunnen denken dat we elkaar ruim drie jaar later weer zouden tegenkomen bij een interland tussen Nederland en Duitsland. Dit soort bijzondere ontmoetingen maakt het voetbal zo leuk.”