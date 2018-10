Van der Vaart dankt ’mensen achter de schermen’

„Neem zo’n Hans Jorritsma, de teammanager. Als speler ben je zo’n man heel dankbaar voor alles wat hij al die jaren heeft geregeld. We gingen voor WK’s of EK’s naar oorden, waar eigenlijk niets was. Als je er eenmaal arriveerde, kreeg je het idee dat Jorritsma een heel nieuw hotel uit de grond had laten stampen”, zegt de nu ex-international.

Carlo de Leeuw, de materiaalman, vond hij ook een ’gouwe pik’. En voor Van der Vaart waren ook de koks heilig. „Ga jij in Moldavië maar eens een normale keuken zoeken. Die koks bij Oranje zorgden voor fantastisch en gezond eten.”

Rafael van der Vaart in gesprek met Telesport. Ⓒ RENE BOUWMAN

Hij herhaalt het nog maar eens. „Het ontbrak ons aan niets, man.” Bij hun clubs, vertelt de middenvelder, hadden de meeste internationals het al hartstikke goed. Ze zaten tenslotte stuk voor stuk bij de topclubs in Europa. „Maar hoe we bij het Nederlands elftal werden verzorgd, was niet normaal. Ze gingen maanden van tevoren al naar een stadje toe om daar het beste voor ons neer te zetten.”

