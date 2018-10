Kuyt blikt terug op ’heel bijzonder moment’

Bekijk ook: Kuyt heeft Van der Vaart verbaasd

„Mijn meest emotionele interland? Nederland-Mexico, in 2014 op het WK in Brazilië. Ik was de zevende speler die honderd interlands of meer speelde, op de dag af zeven jaar na de dood van mijn vader. Daar zat alles in. Ik heb die wedstrijd op vier posities gespeeld. Het was moeizaam, spannend en uiteindelijk wonnen we. Het was een heel bijzonder moment in mijn interlandloopbaan.”

De basiself van Oranje voor het WK-duel met Mexico. Ⓒ EPA

Louis van Gaal kon als trainer het beste in Kuyt naar boven halen. „Hij is een heel speciale trainer en een bijzonder mens. Hij heeft me dingen laten doen, waarvan ik niet wist dat ik ze kon.”

Lees hier het gehele interview met Dirk Kuyt: