Kuipers fluit dinsdag in Dublin

Het duel in de Nations League wordt dinsdagavond in Dublin gespeeld. Wales won de thuiswedstrijd tegen Ierland met 4-1.

Sander van Roekel en Erwin Zeinstra gaan mee als assistenten van Kuipers. Jan de Vries is de vierde official. Dennis Higler en Pol van Boekel vervullen de taak van vijfde en zesde official.

Het duel wordt gespeeld in League B (groep 4) van de Nations League. Wales heeft na twee wedstrijden drie punten. Ierland heeft pas één duel gespeeld. Zaterdag staat Ierland - Denemarken op het programma.