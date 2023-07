Historisch goud waterpolosters: Oranje na 32 jaar weer wereldkampioen

Nederland en Spanje begonnen twaalf dagen geleden het WK ook al tegen elkaar. Oranje won toen met 8-7, maar ondanks de nederlaag overleefden ook de Spanjaarden de groep. Via Hongarije en Australië werd vervolgens een plek in de finale veiliggesteld, waar Spanje ging voor de ultieme revanche. Die vastberadenheid was te zien, want bij de eerste aanval was het al raak voor de Zuid-Europeanen. Oranje moest jagen en vond een minuutje later de gelijkmaker via Simone van der Kraats. Nederland knokte zich steeds beter de wedstrijd in en leidde aan het einde van het eerste kwart met 4-3, dankzij goals van Brigitte Sleeking, Lieke Rogge en Sabrina van der Sloot.

Spanje kende een goede start van de tweede periode, mede door twee rake vijfmeters van het 18-jarige supertalent Elena Ruiz werd het 4-6. Nederland was niet voor een gat te vangen en kwam via Van der Kraats en Kitty Joustra weer op gelijke hoogte, waarna de teams met 6-6 ging rusten.

Nederland duwt Spanje kopje onder Ⓒ ANP/HH

In het derde kwart waren beide landen iets slordiger in de aanval, maar Nederland kwam wel het beste uit de verf. Sleeking, Van der Sloot en Maartje Keuning zorgden voor een 9-7 voorsprong. Dat kwam ook doordat Spanje verzuimde een overtalsituatie met liefst twee speelsters meer goed uit te spelen.

Direct aan het begin van het vierde kwart vergrootte Van der Kraats de marge zelfs naar drie, maar Spanje wilde van geen wijken weten en binnen een paar minuten stond het zomaar 10-10. Op deze knappe comeback reageerde Nederland goed met treffers van Sleeking en Rogge, maar de uitblinkende Judith Forca zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat strafworpen de beslissing moesten brengen. Vanaf vijf meter bleef Oranje foutloos, doelvrouw Laura Aarts redde een poging van Spanje en dus mag Nederland zich wereldkampioen waterpolo noemen.

’It’s coming home’

„Geweldig”, zo reageerde bondscoach Doudesis na afloop bij de NOS. „De wedstrijd was superspannend. Wat wil je dat ik nog meer zeg? Na 32 jaar... it’s coming home. We worden kampioen tegen een superland als Spanje, al waren de verschillen zoals je hebt kunnen zien minimaal. Maar wij zijn vechters. Niet alleen de speelsters hier, maar ook de mensen eromheen. Het is echt een teamprestatie geweest.”