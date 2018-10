Vierde nieuwe naam in Formule 1

Russell is nu leider in de Formule 2, waar hem de wereldtitel alleen in theorie nog kan ontgaan. Williams heeft nog niet bekend gemaakt wie zijn teamgenoot wordt. Naar verwachting is dat testcoureur Robert Kubica of Sergey Sirotkin, die dit jaar al een stoeltje heeft.

Russell zou dan de opvolger zijn van Lance Stroll. Het is wachten tot de Canadees wordt gepresenteerd als nieuwe rijder voor Force India, het team dat zijn vader met een investering mede heeft gered van de ondergang.

Met Russell is er volgend jaar een vierde ‘nieuwkomer’ in de Formule 1. Lando Norris, de huidige nummer drie in het Formule 2-klassement, gaat rijden voor McLaren. Daniil Kvyat keert terug bij Toro Rosso en Antonio Giovinazzi staat op de grid namens Sauber.