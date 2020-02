Hoofd van Jan Blokhuijsen is al bij volgend seizoen

Jan Blokhuijsen mikt al op volgend seizoen. Ⓒ ANP

HAMAR - Hoewel hij nog aan de vooravond van het voor hem belangrijkste schaatstoernooi van deze winter staat, blikt Jan Blokhuijsen al vooruit naar volgend seizoen. De rentree na een vrijwillige sabbatical, ‘bekroond’ met deelname aan het WK Allround in Hamar, smaakt naar veel meer. ,,Volgende winter wil ik weer overal meedoen’’, zegt de rijder van Team IKO die na de World Cup in Tomaszow Mazowiecki pas aan zijn tweede internationale optreden van het jaar toe is. Een vijf kilometer in de B-groep draaide op een complete sof uit: elfde plaats.