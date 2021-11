Ole Gunnar Solskjaer geniet van kritiek: ’Blijf er maar mee komen’

„Kritiek kan ervoor zorgen dat je aan jezelf gaat twijfelen of dat je voor jezelf opkomt”, zei Solskjaer maandag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Atalanta van dinsdag. „Ik heb altijd genoten van kritiek. Blijf vooral met de kritiek komen, dat vind ik prima.”

Na de 0-5 nederlaag tegen Liverpool werd er in Engeland door journalisten en analiticy massaal gesproken over ontslag: „We hebben allemaal een andere baan. Die van hen is om hun mening te geven. Maar ik ben hier niet om ruzie met iemand te gaan maken”, zei Solskjaer. „De spelers hebben afgelopen weekend een uitstekende reactie gegeven”, zei Solskjaer. „We hebben onze fans teleurgesteld, maar die nederlaag tegen Liverpool is nu verleden tijd. We moeten morgen bewijzen dat de zege op Tottenham geen eenmalige opleving was.”

Gasperini ziet kansen tegen wisselvallig Manchester United

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini ziet dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United kansen. De coach baseert dat vooral op de wisselvalligheid van de Engelse topclub. „Manchester lijkt een team in opbouw te zijn dat nog een en ander kan verbeteren. Ze gaan misschien van een nederlaag naar een indrukwekkende overwinning, maar ze hebben een aanzienlijk potentieel”, aldus Gasperini.

Atalanta ontmoette de voorbije seizoenen Manchester City en Liverpool in de Champions League. Die clubs waren duidelijk te sterk. Gasperini: „We stonden tegenover City en Liverpool toen ze in een goede periode zaten. Dat waren gevestigde teams die al een tijdje goed georganiseerd waren en al langere tijd hun speelstijl hanteerden.”

Atalanta was twee weken terug al dicht bij een resultaat tegen Manchester United. De Italianen, met onder anderen Oranje-internationals Teun Koopmeiners en Marten de Roon, leidden bij rust met 2-0, maar verloren met 3-2. „Morgen wordt een heel andere wedstrijd dan onze eerste ontmoeting”, zei Gasperini.