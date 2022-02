Straatvoetballer Mauro Junior verbaast zichzelf bij PSV: ’Nooit kunnen denken’

Premium Voetbal

Henk Veerman direct mateloos populair: ’Zo’n rouwdouwer voorin past bij het FC Utrecht-dna’

Met Henk Veerman heeft FC Utrecht voor het eerst in lange tijd weer een grote, sterke spits in de ploeg. De Volendammer maakte een overweldigende indruk bij zijn debuut vorige week tegen SC Cambuur en is direct mateloos populair in de Domstad. Voorganger John van Loen snapt dat wel. „Zo’n type hebbe...