Oranje kan Duitse crisis ontketenen

Bekijk ook: Duitsers met knauw richting Oranje

Bondscoach Joachim Löw moet presteren, want anders loopt - met het falikant mislukte WK nog vers in het geheugen - de emmer definitief over, zo is de tendens.

„Löw staat na het historische slechte WK-optreden behoorlijk onder druk”, stelt de invloedrijke Duitse krant Bild. De wereldkampioen van 2014 eindigde in Rusland als laatste, in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea.

Joachim Löw aanschouwt de verrichtingen van zijn spelers tijdens een training. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bekijk ook: Kopzorgen Löw voor clash met Oranje

„Als niet de gewenste resultaten worden gehaald, dreigt - zeker na de eerdere 0-0 tegen Frankrijk - degradatie uit Divisie A. Dan dreigen duels met B-landen als Tsjechië, Turkije, Noord-Ierland en Wales. De ondergang zou op die manier onverminderd doorzetten.”

Bekijk ook: Duitsland met gehavende selectie naar Nederland

De grote vraag is of Löw wel juiste man is om de boel nieuw leven in te blazen. De Nations League is sowieso een nadeel voor hem, denkt Bild. „De noodzakelijke veranderingen hadden gemakkelijker kunnen worden doorgevoerd in oefenwedstrijden. Nu is er sprake van een serieuze competitie en is het aanlokkelijk om toevlucht te nemen tot beproefde recepten, waardoor de benodigde hervormingen langer duren.”

Joachim Löw (rechts) overlegt met Mats Hummels (links). Ⓒ EPA

Niet alleen de bondscoach wordt door de krant ter discussie gesteld. Ook enkele spelers moeten de komende duels laten zien dat ze nog steeds van waarde zijn.

Bekijk ook: Löw schrikt niet van vormcrisis Bayern München

„Het is de vraag of het langzame verdedigindsduo Mats Hummels-Jerôme Boateng nog succesvol kan zijn. Thomas Müller is bovendien al jarenlang uit vorm bij Die Mannschaft. Eigenlijk dient te worgen gezocht naar een alternatief.”

Thomas Müller is al lang geen zekerheidje meer bij Duitsland. Ⓒ AFP

Zelfs de normaal gesproken onbetwiste eerste doelman Manuel Neuer ligt onder vuur. Bild twijfelt aan de houdbaarheidsdatum van de 32-jarige goalie. „Hij stopte dit seizoen in de Bundesliga slechts 57,9 procent van alle doelpogingen. Alleen Oliver Baumann van Hoffenheim (57,7) en Fabian Bredlow van Nürnberg (46,7) doen het minder goed.”

Nederland en Duitsland treffen elkaar zaterdag in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap is om 20:45 uur.