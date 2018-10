Behalve op Assen ook DTM-races in België

Het TT Circuit Assen ontvangt op 19-21 juli voor het eerst de prestigieuze toerwagenserie, terwijl het Belgische circuit van Zolder voor het eerst 1984 terugkeert op de kalender.

De DTM komt op de Omloop van Terlaemen op 17-19 mei in actie. Het Circuit van Zandvoort, de Red Bull Ring en de Hungaroring zijn van het raceschema verdwenen.

Aan de vooravond van de finalerace op het circuit van Hockenheim bleven afgezien van de racekalender de nieuwtjes over de DTM binnenstromen. Nadat afgelopen donderdag werd aangekondigd dat Aston Martin de plaats gaat innemen van Mercedes, dat na 30 jaar de DTM gaat verlaten, is nu ook bekend dat het Belgische WRT zich in DTM gaat begeven. Het team rond Vincent Vosse heeft een akkoord met Audi bereikt om volgend jaar twee klantenwagens van de Audi RS5 DTM in te zetten. Dat zijn exact dezelfde wagens die door de drie fabrieksteams worden ingezet, maar WRT blijft wel een klantenteam.

DTM-kalender 2019:

3-5 mei Hockenheim (Dui)

17-19 mei Zolder (Bel)

17-9 juni Misano (Ita)

5-7 juli Norisring (Dui)

19-21 juli Assen (Ned)

10-11 augustus Brands Hatch (GBr)

23-25 augustus Lausitzring (Dui)

13-15 september Nürburgring (Dui)

4-6 oktober Hockenheim