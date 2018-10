Koeman: ’Ik zou een ’eentje’ op het totoformulier zetten’

„Ik zou een ’eentje’ op het totoformulier zetten”, blikte de bondscoach van Oranje vooruit op het duel in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. „Als we het niveau van de laatste wedstrijd tegen Frankrijk een langere periode halen, dan verwacht ik dat we winnen.”

„Dat denk ik hè”, zwakte Koeman zijn voorspelling even later een beetje af. „Het moet natuurlijk nog wel even bevestigd worden. Ik wil in ieder geval goed voetbal zien. We moeten niet alleen spelen om te winnen. We moeten ook een resultaat halen. Ik heb er een goed gevoel bij als ik de jongens zie trainen en met elkaar zie omgaan. Deze wedstrijd is een uitgelezen mogelijkheid om onszelf te belonen. We moeten laten zien dat we op de goede weg zijn. Uiteindelijk moet dat leiden tot plaatsing voor het EK van 2020.”

Vier debutanten

De PSV’ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario en Arnaut Danjuma Groeneveld van Club Brugge hopen dat ze zaterdag mogen debuteren tegen Duitsland. „Als je ze selecteert, heb je er vertrouwen in dat ze kunnen spelen. Ze maken een prima indruk. Ze worden erg goed opgenomen door de andere jongens”, aldus Koeman. „Met name de jongens van PSV en Ajax weten wat het is om op het hoogste niveau te spelen omdat ze meedoen aan de Champions League.”

De recente resultaten van de Duitse ploeg zullen het optimisme bij de bondscoach ook wat hebben aangewakkerd. De 'Mannschaft' hield vorige maand Frankrijk op 0-0 in de Nations League. Maar het WK in Rusland was voor de wereldkampioen van 2014 al na drie duels met Mexico, Zweden en Zuid-Korea afgelopen.