Van Dijk kreeg geen tips van Klopp

„We hebben wel over wedstrijd in het algemeen gesproken. Ik moet zorgen dat ik fit blijf dat is eigenlijk het enige”, aldus Van Dijk op de persconferentie een dag voor het treffen met de Mannschaft.

Bekijk ook: Oranje kan Duitse crisis ontketenen

Oranje wil het eerste succes boeken in de Nations League, na de nederlaag van vorige maand tegen Frankrijk (2-1). Duitsland heeft een punt overgehouden aan het eerste duel met de Fransen (0-0).