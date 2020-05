Reus kan dankzij coronacrisis nog van waarde zijn

De krant noemt 16 mei nog te vroeg voor een rentree van de aanvoerder. Reus staat sinds begin februari met een ernstige spierblessure aan de kant, maar rekent nog op een rentree dit seizoen nu de coronacrisis de voortgang van de competitie sinds begin maart in de weg heeft gezeten.

Woensdag wordt mogelijk beslist of de Bundesliga op 16 dan wel 23 mei wordt hervat. Trainer Lucien Favre liet volgens Bild weten voorzichtig te willen zijn met het inzetten van de middenvelder.

Reus zelf ziet het optimistischer. „Ik zit op schema”, zei hij bij RTL. „De coronacrisis kwam mij in zoverre goed uit dat ik wat meer tijd had om aan mijn herstel te werken. Ik heb al eens gezegd dat ik in mei weer wil terugkeren en nu hoop ik dat dat gaat gebeuren”, aldus de international die vaak heeft gekampt met blessures.