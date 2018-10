Snookerspeler Jones verhoord vanwege matchfixing

De 30-jarige Welshman wordt beschuldigd deel uit te maken van een plan om de uitkomst van een wedstrijd tussen David John en Graeme Dott in 2016 te fixen. Voormalig professional snookerspeler David John werd in mei van dit jaar in deze zaak geschorst.

De World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) zei dat Jones uitleg moet geven over zijn mogelijke betrokkenheid in deze zaak. Hij zal op een formele hoorzitting moeten verschijnen. Er is vooralsnog geen bewijs dat hij daadwerkelijk heeft meegewerkt aan matchfixing. Dott en Johnof worden verdacht de kwartfinale uit het WK 2012 te hebben gemanipuleerd. Grame Dott versloeg John, die vorig seizoen zijn toernooikaart verloor, met 6-1 op de kwalificatiewedstrijden in Preston in 2016.

Jones zou vandaag tegen China Zhao Xintong spelen in een kwalificatiewedstrijd voor het Internationaal kampioenschap in China. Jones was kwartfinalist in het wereldkampioenschap van 2012 en het UK Championship 2016.