Invaller Pereiro verliest met Uruguay

De Aziatische ploeg bleek in Seoul met 2-1 te sterk. Pereiro, de aanvallende middenvelder van PSV, kwam in de 73e minuut in het veld voor Matias Vecino, die vlak daarvoor de stand gelijk had getrokken.

De Koreanen waren op voorsprong gekomen via Hwang Ui-jo. Kort daarna miste aanvoerder Son Heung-min een strafschop namens het gastland. Uruguay, dat aantrad zonder spits Luis Suárez die in Barcelona bij zijn hoogzwangere vrouw is achtergebleven, kwam via Vecino op gelijke hoogte. Tien minuten voor tijd bezorgde Jung Woo-young de Koreanen de winst.

Met Ritsu Doan van FC Groningen als invaller won Japan met 3-0 van Panama.