Oud-Celtic-spits Samaras stopt met voetballen

Samaras kwam in 2001 op zestienjarige leeftijd naar sc Heerenveen. Daar speelde hij tot januari 2006. Manchester City nam Samaras voor 7,5 miljoen euro over, nadat hij eerder tevergeefs had geprobeerd via de arbitragecommissie van de KNVB een vertrek te forceren.

Na Manchester City en Celtic kwam Samaras nog uit voor West Bromwich Albion, Al-Hilal, Oklahoma City, Real Zaragoza en Samsunspor.

De Griek kwam 81 keer uit voor zijn land en maakte in die duels negen doelpunten. Samaras deed mee aan twee WK's en twee EK's.