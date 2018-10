Bonaventura, de oudere broer van Salomon Kalou, pakte in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup. Na de Kuip speelde hij een tijdje in Frankrijk bij onder meer PSG. In het seizoen 2008/09 sloot Kalou zijn voetballoopbaan af bij sc Heerenveen.

In totaal speelde hij 52 wedstrijden voor Ivoorkust.