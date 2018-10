Van Basten weg bij FIFA

In een persbericht van de FIFA zegt Van Basten dat hij na twee jaar meer tijd wil doorbrengen met zijn familie. Hij noemt de introductie van de videoref bij het afgelopen WK in Rusland een hoogtepunt van zijn werk bij de wereldvoetbalbond. „Het was een mooie en leerzame periode voor mij. Ik heb het voetbal kunnen beïnvloeden op een geheel andere manier dan ik gewend was.”

Bekijk ook: Marco van Basten heeft genoten van het WK

Van Basten sluit niet uit dat hij in de toekomst opnieuw gaat samenwerken met de FIFA op het vlak van speltechnische ontwikkelingen.

Zvonimir Boban, secretaris generaal bij de FIFA, looft Van Basten voor zijn inzet en wijst op de zijn rol bij de introductie van nieuwe technologie in het voetbal.

Voordat hij bij de FIFA aan de slag ging was Van Basten coach van Ajax, Heerenveen, AZ en het Nederlands elftal. Als speler kwam hij uit voor Ajax en AC Milan. ’San Marco’ won met Milan twee keer de Europa Cup 1, nu Champions League geheten. Hij werd drie keer uitgeroepen tot de beste van Europa en twee keer tot de beste van de wereld.