Rapinoe ’vergeet’ statement Wijnaldum

De Amerikaanse stervoetbalster haalde rond het gala flink uit, maar sloeg daarbij de plank flink mis. „De grote sterren durven zich niet uit te spreken. Raheem Sterling en Kalidou Koulibaly werden het slachtoffer van racisme en hebben van zich laten horen. Maar wie hebben nog meer hun nek uitgestoken? Het is mijn doel om de grote namen in beweging te krijgen. Het maakt mij daarbij niet uit als ze me lastig vinden.”

Rapinoe ging daarbij volledig voorbij aan het emotionele betoog van Georginio Wijnaldum tegen racisme. De Oranje-international trok onlangs fel van leer nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira tijdens een duel met FC Den Bosch het slachtoffer was geworden van discriminatie.

„Ik had niet verwacht dat zoiets in Nederland kon gebeuren”, stelde de middenvelder van Champions League-winnaar Liverpool. „Ik ben erg geschokt. Als het bij mij gebeurt, dan loop ik van het veld. Dat weet ik zeker. Als je terug het veld op komt, dan verandert er niks.”

Rapinoe ging er echter vooral prat op dat ze zelf als luis in de pels fungeert. „De president van de Verenigde Staten twittert over me, dus blijkbaar irriteer ik hem. Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, praat alleen over homohaat en racisme, omdat ik erover ben begonnen. Daarvoor had hij het nooit over dit soort zaken.”

Ze is ook niet van plan te stoppen. „Nu ik hier sta, samen met anderen, blijven we hen ook lastig vallen. Door te blijven roepen, dienen mensen met verantwoordelijkheden vanzelf te reageren. Omdat anderen ons continu over gelijke beloningen en de strijd tegen racisme en seksisme horen praten, zullen steeds meer mensen achter ons gaan staan. Dankzij het winnen van de Gouden Bal kan ik nog meer spelers direct aanspreken.”