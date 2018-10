Federer weer te sterk voor Nishikori

De als eerste geplaatste Zwitser rekende af met de Japanner Kei Nishikori: 6-4 7-6 (4). In de vorige rondes, tegen de Rus Daniil Medvedev en de Spanjaard Roberto Bautista Agut, had Federer nog drie sets nodig.

Het was voor Federer zijn zesde zege in acht wedstrijden tegen Nishikori. In de halve eindstrijd staat de nummer twee van de wereld tegenover de Kroaat Borna Coric, de mondiale nummer negentien. De Duitser Alexander Zverev en de Serviër Novak Djokovic spelen in de andere halve eindstrijd tegen elkaar.

Federer won de masters in Shanghai twee keer.