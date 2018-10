Debuut Groothuizen en Floranus bij Jong Oranje

Groothuizen is de doelman van ADO Den Haag. Floranus speelt bij sc Heerenveen en werd pas in tweede instantie geselecteerd, na het afvallen van Jeremiah St. Juste.

Nederland heeft geen kans meer zich te plaatsen voor de eindronde van het Europees kampioenschap. Mede daardoor liet Van de Looi enkele 'routiniers' buiten de selectie en koos hij voor nieuwe spelers.

Na de nederlaag in het vorige duel met Schotland had Jong Oranje nog slechts een theoretische kans zich te kwalificeren. Vlak voor de ontmoeting in Riga liet de UEFA weten dat door de resultaten op andere velden die mogelijkheid niet meer bestaat. Van de Looi was er in de voorbereiding al vanuit gegaan dat Nederland geen kans op plaatsing meer had.