Clarence Seedorf wint eerste wedstrijd met Kameroen

De oud-international zag zijn elftal in de kwalificatie voor de Afrika Cup met 1-0 winnen van Malawi. Aanvoerder Eric Maxim Choupo-Moting maakte in Yaoundé het doelpunt. De speler van Paris Saint-Germain schoot in de 63e minuut met rechts van net buiten het zestienmetergebied raak.

Kameroen verstevigt met de zege de leiding in groep B van het kwalificatietoernooi. Seedorf, die wordt geassisteerd door Patrick Kluivert, en zijn elftal hebben na drie duels zeven punten. Marokko en de Comoren spelen in dezelfde poule zaterdag tegen elkaar. Marokko en Malawi hebben drie punten en De Comoren (dat Seedorf vorige maand bij zijn debuut op een gelijkspel hield) één.

Ajacied André Onana verdedigde het doel van Kameroen, dat als organisator van de Afrika Cup in principe is geplaatst voor het eindtoernooi. Dat lijkt nu niet helemaal zeker omdat de Afrikaanse voetbalfederatie CAF eind november besluit of het evenement daadwerkelijk in Kameroen plaatsvindt. De CAF twijfelt of het land de organisatie aan kan. Kameroen kreeg het toernooi in 2014 toegewezen. Vorig jaar besloot de Afrikaanse voetbalfederatie het aantal deelnemers uit te breiden van zestien naar 24. Twee inspectieteams van de CAF beoordelen de komende periode of Kameroen organisator blijft.

Onana kreeg aan het einde van de wedstrijd een gele kaart wegens tijdrekken.