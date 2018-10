Puntenstraf dreigt voor Griekse kampioen

De Griekse voetbalbond wil de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League daarmee straffen voor de rellen van zondag rond de wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus (1-1). Tegen de uitgesproken straf is beroep mogelijk, waardoor AEK voorlopig op hetzelfde puntentotaal blijft staan.

AEK, dat onlangs in de ArenA met 3-0 verloor, is voorlopig derde in de eigen competitie met drie punten achterstand op koploper PAOK Saloniki.

De uitwedstrijd van Ajax tegen AEK is 27 november.