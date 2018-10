De Boer: ’Kleine clubs zouden vaker de bus moeten parkeren’

„Ik vind dat de kleine clubs in de Eredivisie naïef voor de dag komen”, zegt de oud-international tegen Sky Sports. „Soms vraag ik me af waarom ze niet gewoon de 'bus parkeren’. Laat de grote teams maar een oplossing zoeken, dat is ook goed voor de spelers. Het zou goed zijn voor hun ontwikkeling als ze er hard voor moeten werken.”

Kenmerkend voor de Eredivisie is dat spelers snel debuteren in het eerste elftal. „Je ziet het helaas vaak dat spelers debuteren en dan niet meer verder groeien”, zegt De Boer. „Ze denken dat ze er al zijn. Maar dan begint het eigenlijk pas. Ik heb zelf het meest geleerd ná mijn debuut.”