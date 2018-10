Jong Oranje eenvoudig langs Letland

Bekijk ook: Debuut Groothuizen en Floranus bij Jong Oranje

Letland werd in Riga met 3-0 verslagen. Oranje creeerde voor rust veel kansen maar ging met een 0-0 stand de rust in. Na rust kwam al snel de voorsprong. Javairô Dilrosun brak door op de linkerkant. De voorzet werd door zijn Letse collega Nikita Kolesovs onhandig klaargelegd op de vijfmeterlijn. Justin Kluivert liet deze buitenkans niet onbenut.

In de slotfase kwam Jong Oranje via een gelukje op 2-0. Een corner van Donyell Malen werd op een opmerkelijke wijze door de Letse doelman in zijn eigen doel gewerkt. Kristaps Zommers kwam uit zijn doel en hoopte de bal weg te boxen. Via zijn vuist verdween de bal achter hem in het doel. In de blessuretijd bekroonde Javairô Dilrosun zijn uitstekende wedstrijd met een doelpunt door zelf voor de 3-0 te tekenen.

Van de Looi stuurde tegen Letland een sterk gewijzigde ploeg het veld in. Bart Ramselaar was de nieuwe aanvoerder, ADO-doelman Indy Groothuizen en Sherel Floranus (SC Heerenveen) debuteerden.

Dinsdag speelt Jong Oranje het laatste kwalificatieduel tegen Oekraïne in stadion de Vijverberg.