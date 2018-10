Poulsen: ’Bijzonder hoe goed Ajax is’

Poulsen loopt twee dagen per week stage bij de Amsterdammers. Die keuze was eenvoudig. „Het is bijzonder hoe goed Ajax is in het ontwikkelen van talenten”, aldus Poulsen. „Dat is natuurlijk de reden dat ik hier ben. Ik hoop hier veel te leren. Ik heb bij clubs als Liverpool en Juventus gespeeld, maar bij Ajax heb ik de beste jaren uit mijn carrière gehad.”

De Deen herinnert zich dat de pers twijfelde toen hij in 2012 bij Ajax tekende. „Toen ik hier tekende schreven kranten dat ik geen typische Ajax-speler was”, vertelt Poulsen. „Dat ben ik natuurlijk ook niet. Maar ik heb wel wat toegevoegd aan dit team. En dat doe ik ook als trainer. Natuurlijk wl je veel technische spelers opleiden, maar elk team heeft balans nodig.”