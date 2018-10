Van de Looi: ’We gaan heel kort nagenieten’

De eerste helft van Jong Oranje was ondermaats. „We kunnen het onszelf verwijten dat we in de eerste helft niet scoren”, reageerde Van de Looi tegenover FOX Sports. „Als je een paar kansen mist kun je ook een keer de deksel op je neus krijgen. Dat had in de eerste helft ook een paar keer gekund. Het was soms slordig en ik vond ons niet hard genoeg in de duels.”

„Toch hebben we elk moment de wedstrijd in de tang gehad”, vervolgt Van de Looi. „Het is gelukt om de jongens op de flanken veel één-op-één te krijgen. We hebben dan ook veel goede buitenspelers op het moment, helemaal als je ziet dat Danjuma Groeneveld en Bergwijn al bij het grote Oranje zitten.”

Justin Kluivert speelde de hele wedstrijd. De voormalig Ajacied kan bij AS Roma niet op veel speelminuten rekenen. „We hebben van tevoren goed contact gehad met Justin”, aldus Van de Looi. „Hij wil graag spelen en is erg gemotiveerd. Wat hij vandaag laat zien is erg knap.”

De overwinning bracht Jong Oranje niets. De ploeg kan zich niet meer plaatsen voor de play-offs. „We gaan hier wel van genieten”, besloot Van de Looi. „Heel kort dan. Dinsdag wacht Oekraïne al.”