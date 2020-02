Arne Slot Ⓒ ANP Sport

WIJDEWORMER - De late gelijkmaker van Teun Koopmeiners, donderdagavond in het Europa League-duel met LASK Linz (1-1), zorgde voor een morele ’boost’ in de kleedkamer van AZ. Maar het is volgens AZ-trainer Arne Slot niet de bedoeling dat zijn spelers nu in de thuiswedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle achterover kunnen leunen.