Mark Caljouw overtuigend naar halve finale Dutch Open

De als eerste geplaatste Nederlander rekende vrijdag in de kwartfinale in Almere af met de Maleisiër Joo Ven Soong: 21-12 21-16.

Vorig jaar slaagde Caljouw er ook in de halve eindstrijd te halen. Daarin strandde hij destijds tegen de Japanner Kento Momota. Zaterdag neemt Caljouw het voor een plek in de finale op tegen Sourabh Verma uit India. Hij won van de Fransman Thomas Rouxel.

In het gemengddubbelspel haalden Jacco Arends en Selena Piek de laatste vier. Het Oranjeduo, als derde ingeschaald, waren met 21-16 9-21 21-14 af met de Deense badmintonners Mikkel Mikkelsen en Mai Surrow. Robin Tabeling/Cheryl Seinen en Ruben Jille en Imke van der Aar strandden in de kwartfinales.

Bij het vrouwendubbel slaagden Piek en Seinen er in door te dringen tot de halve eindstrijd. In de kwartfinales was het als derde geplaatste koppel met 21-19 17-21 21-14 te sterk voor de Engelse badmintonsters Chloe Birch en Lauren Smith.