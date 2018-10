Groot matchfixingschandaal in Griekenland

Justitie diende vrijdag een aanklacht in tegen de eigenaar van Olympiakos Piraeus, de grootste club in het land. Dat meldt ERA-Sport.

Ook Giorgos Sarris (voormalig voorzitter van de Griekse voetbalbond), twee voormalige topscheidsrechters, zes ambtenaren en eigenaren van de clubs Atromitos Athene, Verai en Levadiakos zijn in staat van beschuldiging gesteld. Ze zouden, met behulp van voetballers, tientallen wedstrijd in de hoogste Griekse competitie en ook duels in lagere klassen hebben gemanipuleerd.

Juristen rekenen op een rechtszaak die maanden zal duren. Als Evangelos Marinakis (de eigenaar van Olympiakos) wordt veroordeeld, wacht hem mogelijk een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.