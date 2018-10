Verdediger Oranje O20 spuugt naar Duitser

Na het laatste fluitsignaal bespuugde Jordan Teze zijn Duitse collega Salih Özcan. Wat de beweegreden van Teze is, is onduidelijk. De actie van de PSV’er ontsnapte aan de aandacht van de arbitrage.

Het Duitse Bild trekt meteen de parallel met een soortgelijk incident in 1990. Frank Rijkaard spuugde twee keer naar Völler. Later bood hij zijn excuses aan en speelden ze samen in een boterreclame.

„Nederland - Duitsland is een klassieke wedstrijd, maar we hopen niet dat het spugen een traditie wordt”, schrijft de Duitse krant. West-Duitsland werd destijds wel wereldkampioen.