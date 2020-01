Officieel: PSV presenteert Zwitserse verdediger Ricardo Rodríguez

Hij speelt met het opvallende rugnummer 68. „Het is het geboortejaar van mijn moeder. Mijn broers spelen er ook mee. Om haar te eren”, zei hij bij zijn presentatie.

Rodríguez is de gewenste versterking voor de positie van linksback, meldde technisch manager John de Jong: „Na het vertrek van Toni Lato zat onze selectie zonder specifieke linksback. We hebben wel een aantal spelers die deze positie kunnen invullen, maar versterking was gewenst. We wilden graag een specialist mét ervaring. Rodríguez voldoet volledig aan dat profiel.”

AC Milan nam Rodríguez in de zomer van 2017 over van VfL Wolfsburg. Hij kwam bijna honderd keer in actie voor de Italiaanse club. Dit seizoen bleef zijn inbreng bij de ’Rossoneri’ beperkt tot vijf wedstrijden, waardoor voor PSV de mogelijkheid kwam de Zwitser aan te trekken. De 71-voudig international wil komende zomer het EK spelen met Zwitserland.

„Ik ben hier om het team vooruit te helpen”, aldus Rodríguez. „De komende maanden zal ik alles geven voor PSV. Met mijn ervaring en karakter wil ik van toegevoegde waarde zijn. Ook in doelpunten en assists. Ik ben fit. De komende dagen ga ik gebruiken om iedereen te leren kennen, te trainen en zorgen dat ik klaar ben voor de eerstvolgende wedstrijd.”