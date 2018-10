Koeman: ’Laten zien op juiste weg te zijn’

Als speler maakte Koeman in 1983, op bezoek bij Ierland (2-3), een vergelijkbaar kantelmoment mee. Vijf jaar later won hij het EK. Het Oranje-in-de-steigers van begin jaren tachtig zou, nadat Nederland het WK van 1982 had gemist, op het EK in 1984 en het WK in 1986 nog ontbreken, maar kreeg in Dublin een enorme boost. Door doelpunten van Ruud Gullit (2) en Marco van Basten werkte het elftal van Kees Rijvers na rust een 2-0 achterstand weg.

Zelfbewustzijn

Na het EK van 2016 en WK van 2018 is het huidige Nederlands elftal inmiddels ook al twee eindtoernooien afwezig. En ook nu klopt een aantal talenten hard op de deur. Een overwinning op de Duitsers moet het zelfbewustzijn vergroten, voor de overtuiging zorgen dat toplanden weer kunnen worden verslagen.

„Als ik de groep zie en de ontwikkeling, hoe ze met elkaar werken om tegen dit soort tegenstanders een prestatie te leveren, dan heb ik daar een heel goed gevoel bij. Maar oké, uiteindelijk is een resultaat de ultieme beloning voor hetgeen waar we mee bezig zijn”, aldus Koeman, die maar al te goed beseft dat het balletje twee kanten op kan vallen.

Nieuw tijdperk

Dat bewees ook het oefenduel met Portugal in het Stade de Genève, waar Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk in de eerste helft (0-3) al een nieuw tijdperk leken in te luiden, maar de veel mindere tweede helft daar én de zwakke fases tegen Slowakije (1-1) en Italië (1-1) drukten het optimisme de kop in. „Na rust was het in die duels beter dan daarvoor”, zegt Koeman. „Dat lag ook aan andere dingen, maar je wilt verder, bent ergens mee bezig.”

De écht volgende stap werd op 6 september in de tweede helft tegen Peru met Frenkie de Jong en Davy Pröpper gezet, in een 4-3-3 formatie, en kreeg 9 september in het Stade de France een vervolg. Nederland verloor het eerste Nations League-duel met Frankrijk onnodig (2-1), maar het optreden was meer dan hoopgevend. „Per interland is het steeds beter gegaan. Natuurlijk konden we ons tegen Frankrijk meten met de wereldkampioen. Het spel is grotendeels positief geweest, maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. Tegen Duitsland krijgen we wat dat betreft een nieuwe kans om te bewijzen dat we op de goede weg zijn. En uiteindelijk moet dat tot kwalificatie voor het EK in 2020 leiden.”

Burenruzie

Progressie, stappen maken in het proces, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, is dus Oranjes doel tijdens de burenruzie Nederland-Duitsland, die steeds minder beladen is. In 1988 werd Koeman nog wereldnieuws door na de gewonnen halve finale op het EK te doen alsof hij zijn kont afveegde met het shirt van de Duitser Olaf Thon. „Dat was in een periode dat het allemaal wat heter was. En laten we daar niet meer over uitweiden”, bleek de bondscoach Koeman niet alleen wat ouder dan de speler Koeman, maar ook wijzer. „Wat Duitsland de laatste jaren over een lange periode heeft gepresteerd, vind ik wel een voorbeeld voor Nederland. Waarschijnlijk hebben ze bij ons in de keuken gekeken en nu kijken wij weer wat meer bij hen.”