Oranje is Duitsland stap voor

Doorselecteren en hervormen terwijl je nog succesrijk bent, blijkt telkens weer het lastigste onderdeel van topvoetbal. Nederland en Duitsland glorieerden allebei nog op het WK 2014, waar Oranje derde werd, terwijl Duitsland voor de vierde maal in de historie de wereldtitel pakte.

Drastische hervormingen

Hoe anders ziet de wereld er ruim vier jaar later uit voor beide voetballanden. In Duitsland is de roep om drastische hervormingen alom aanwezig na de struikelpartij in de groepsfase op het WK, een proces dat in Nederland al eerder op gang is gekomen na de mislukte kwalificaties voor EURO 2016 en WK 2018.

Daardoor heeft Oranje op dit moment een voorsprong op het pad van de verjonging. Hoewel de elftallen die bondscoach Ronald Koeman en zijn Duitse collega Joachim Löw bij de aftrap van de Nations League het veld instuurden qua gemiddelde leeftijd niet eens zoveel verschilden (26,1 tegenover 27,3), is de bondscoach van Oranje verder met het ruim baan geven aan de jeugd.

Voorsprong

Met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en Pablo Rosario heeft Koeman de laatste tijd nadrukkelijk voor een nieuwe generatie gekozen. Hoewel Löw in de aanloop naar het duel met Frankrijk de mond vol had van vernieuwing, koos hij toch weer voor elf WK-gangers in de basis. De 19-jarige Kai Havertz, de grote belofte van het Duitse voetbal, moest het doen met een invalbeurt in het oefenduel met Peru. Tegen Oranje ontbreekt hij door een knieblessure.

Niet alleen wat betreft de toevoer van vers bloed, maar ook bovenaan de piramide heeft Oranje in de hervormingsagenda een voorsprong. Waar het Nederlands elftal met Koeman een nieuw gezicht voor de groep heeft die de vernieuwing vorm kan geven, moet dat in Duitsland gebeuren onder leiding van oudgediende Löw.

Kritiek op Löw

Zijn critici betwijfelen of Löw na zijn langjarige dienstverband wel de juiste persoon is om voor nieuw elan te zorgen. „Ik was net als velen verbaasd dat hij zijn baan mocht behouden”, verklaarde 98-voudig international Michael Ballack. „Soms moet je zeggen dat dingen gewoon niet meer werken als je zolang met een team bezig bent.”

Geplaagd door veel blessures in zijn selectie heeft Löw goede resultaten nodig tegen Oranje en Frankrijk om de kritiek te dempen. De Duitse bondscoach ziet zich intussen geconfronteerd met een vormcrisis bij Bayern München, dat de hofleverancier is van het Duitse elftal. De manier waarop het belegen Bayern in de Champions League in de hoek werd gedrukt door een fris en fruitig Ajax zal Löw daarom toch zorgen baren.