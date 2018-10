Blunder kost Almere City winst bij Volendam

De bezoekers kwamen als koploper naar Volendam, dat onderin de Eerste Divisie bungelt. De ploeg heeft sinds de komst van trainer Hans de Koning echter de weg naar boven ingezet. Waar er vorige week al gewonnen werd van RKC, wordt er nu een punt gepakt tegen Almere City: 2-2.

De wedstrijd bleef lang doelpuntloos. Pas in de 71e minuut werd het doel gevonden. Nick Doodeman schoot FC Volendam naar de voorsprong. Slechts vijf minuten later schoot Kevin Luckassen Almere weer naar gelijke hoogte. In de 83e minuut kwam Almere zelfs op voorsprong door kopbal van de Nederlands-Griekse James Efmorfidis. In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd verzekerde Doodeman zijn ploeg van een punt. Een indraaiende vrije trap werd door niemand aangeraakt en viel in het doel van Almere-doelman Timo Plattel, die er slecht uitzag bij de treffer.

Overige uitslagen Eerste Divisie

Den Bosch - FC Dordrecht 1-0

Helmond Sport - Telstar 1-2

Jong AZ - Jong FC Utrecht 2-2

NEC - Jong FC Eindhoven 0-1

RKC Waalwijk - TOP Oss 0-0